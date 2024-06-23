Проект "Адаптивное дзюдо" представлен на конференции Европейского союза дзюдо - ФОТО

22 июня в рамках VII научно-профессиональной конференции, прошедшей в г. Пореч (Хорватия), менеджер по образованию Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Орхан Оруджзаде представил проект «Адаптивное дзюдо».

Как сообщает İdman.biz, программа направлена ​​на содействие социальной интеграции детей с синдромом Дауна, аутизмом и детей, нуждающихся в особом уходе, а также повышение их уверенности в себе.

В ходе презентации О.Оруджзаде подчеркнул пользу международного опыта для тренеров и дал подробную информацию об их участии в нескольких тренировках по адаптивному дзюдо. Он отметил, что азербайджанские тренеры приняли участие в тренировочных сборах и тренерском семинаре по адаптивному дзюдо, прошедших во Франции. Позже они приняли участие в турнире по адаптивному дзюдо «EJU Get Together» в Велика-Горице, Хорватия, и в лагере «Адаптивное дзюдо» в Порече. Этот международный опыт сыграл важную роль в улучшении знаний и навыков тренеров по адаптивному дзюдо.

Основная цель проекта - обеспечить интеграцию этих детей в общество посредством дзюдо и пропаганду основных ценностей дзюдо среди всех детей. На конференции Оруджзаде отметил, что дзюдо становится все более популярным в Азербайджане, и отметил мощную поддержку представителей местного дзюдо-сообщества в этом направлении.

Презентация вызвала большой интерес участников. Вице-президент Европейского союза дзюдо, глава комиссии по образованию Сергей Ашванден высоко оценил достижения Федерации дзюдо Азербайджана в этой области. Он отметил, что глубокие знания ACF в области адаптивного дзюдо являются положительным примером для других федераций.

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