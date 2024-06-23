Узбекистан назвал олимпийский состав

Сборная Узбекистана по дзюдо определилась с составом на Олимпиаду.

Как сообщает İdman.biz, команда в общей сложности завоевала 11 лицензий - семь в мужском и четыре в женском зачете.

В Париж отправятся Достон Розиев (60 кг), Сардор Нуриллаев (66 кг), Муроджон Елдошев (73 кг), Шарофиддин Болтабоев (81 кг), Давлат Бобонов (90 кг), Музаффарбек Торабоев (100 кг), Алишер Юсупов (+100 кг), Халимаджон Гурбонова (48 кг), Диора Кельдиорова (52 кг), Гульноза Матниязова (70 кг) и Ирисхон Гурбонбоева (78 кг).

Также сборная Узбекистана примет участие в смешанном командном турнире.

İdman.biz