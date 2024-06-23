23 Июня 2024
RU

Узбекистан назвал олимпийский состав

Дзюдо
Новости
23 Июня 2024 14:51
15
Узбекистан назвал олимпийский состав

Сборная Узбекистана по дзюдо определилась с составом на Олимпиаду.

Как сообщает İdman.biz, команда в общей сложности завоевала 11 лицензий - семь в мужском и четыре в женском зачете.

В Париж отправятся Достон Розиев (60 кг), Сардор Нуриллаев (66 кг), Муроджон Елдошев (73 кг), Шарофиддин Болтабоев (81 кг), Давлат Бобонов (90 кг), Музаффарбек Торабоев (100 кг), Алишер Юсупов (+100 кг), Халимаджон Гурбонова (48 кг), Диора Кельдиорова (52 кг), Гульноза Матниязова (70 кг) и Ирисхон Гурбонбоева (78 кг).

Также сборная Узбекистана примет участие в смешанном командном турнире.

İdman.biz

Новости по теме

Федерация дзюдо выдала лицензии 46-ти организациям
12:19
Дзюдо

Федерация дзюдо выдала лицензии 46-ти организациям

Федерация дзюдо Азербайджана продолжает процесс лицензирования
Ринер снялся с турнира в Лиме
22 Июня 15:44
Дзюдо

Ринер снялся с турнира в Лиме

Стартовавший накануне в Лиме (Перу) турнир «Рanamerican Open» в Лиме (Перу) закроет мировой календарь дзюдо на июнь
Рустам Оруджев - в роли эксперта на семинаре в Словении
22 Июня 10:17
Дзюдо

Рустам Оруджев - в роли эксперта на семинаре в Словении

Рустам Оруджев находится в качестве эксперта на мероприятии Европейского Союза дзюдо (EJU) в Ходже (Словения)
Дзюдоисты завоевали 3 медали - ФОТО
21 Июня 21:50
Дзюдо

Дзюдоисты завоевали 3 медали - ФОТО

Количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 24
Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав
20 Июня 15:17
Дзюдо

Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав

Наша команда будет представлена в дзюдо во всех семи категориях у мужчин и в двух у женщин
Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу
19 Июня 21:11
Дзюдо

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу

На пьедестал почета поднялись две представительницы женской сборной Азербайджана по борьбе

Самое читаемое

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО
21 Июня 00:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 завершился II тур в группе B

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО
21 Июня 18:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур в группе Е на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: 2 гола в матче Англия - Дания - ВИДЕО
20 Июня 21:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: 2 гола в матче Англия - Дания - ВИДЕО

Сегодня сыграны игры второго тура в группе С на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Судьбу матча Словения - Сербия решил гол на последних секундах - ВИДЕО
20 Июня 18:54
Евро-2024

ЕВРО-2024: Судьбу матча Словения - Сербия решил гол на последних секундах - ВИДЕО

Стартовал II тур в группе С на ЕВРО-2024