Ринер снялся с турнира в Лиме

Стартовавший накануне в Лиме (Перу) турнир "Рanamerican Open" в Лиме (Перу) закроет мировой календарь дзюдо на июнь.

Как передает İdman.biz, одним из примечательных событий соревнования должно было стать участие в нем многократного чемпиона мира, трехкратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (+100 кг). Француз, победивший на турнирах в Мараккеше и Мадриде, рассчитывал пополнить свою рейтинговую копилку, чтобы утвердится в ранге сеянного дзюдоиста в Париже.

Однако, в последний момент Ринер сеялся с турнира. Причиной стало то обстоятельство, что в тяжелой категории в Лиме заявлено всего три дзюдоиста, причем, двое из них перуанцы.

Тем временем, после первого дня соревнования в лидеры общего зачета вышла Аргентина, собравшая полный урожай наград. Далее следуют Коста-Рика и Косово (по 1-1-0).

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