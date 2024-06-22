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Рустам Оруджев - в роли эксперта на семинаре в Словении

Дзюдо
Новости
22 Июня 2024 10:17
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Рустам Оруджев - в роли эксперта на семинаре в Словении

Рустам Оруджев находится в качестве эксперта на мероприятии Европейского Союза дзюдо (EJU) в Ходже (Словения).

Как передает İdman.biz, в там начался Кубок европейских надежд, в котором принимают участие спортсмены до 15-ти лет. Также параллельно проходит техническая сессия экспертов "Кодокан". Семинар уже доказал свою эффективность среди тренеров и спортсменов, поскольку у участников есть особая возможность работать с экспертами и ведущими спортсменами, включая таких, как Рустам Оруджев.

Отметим, что серебряный призер Олимпиады-2016 ранее принял участие на Европейском Кубке надежд по дзюдо в Дьёре (Венгрия), где также был задействован в технической сессии экспертов Кодокана.

İdman.biz

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