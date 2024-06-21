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Дзюдоисты завоевали 3 медали - ФОТО

Дзюдо
Новости
21 Июня 2024 21:50
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Дзюдоисты завоевали 3 медали - ФОТО

В первый день международных мультиспортивных игр «BRICS Sports Games Kazan 2024», проходящих в столице Татарстана Казани, дзюдоисты завоевали 3 медали.

Как сообщает İdman.biz, все завоеванные медали - бронзовые.

Судаба Агаева (70 кг) заняла 3-е место в женских соревнованиях. Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (70 кг) завершили соревнования на 5-м месте.

В мужских соревнованиях места заняли Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Рашад Елкиев (66 кг). Нариман Мирзаев (73 кг) завершил игры на 5-м месте.

При этом количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 21. На счету нашей команды 6 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых наград.

İdman.biz

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