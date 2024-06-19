Определились наши дзюдоисты, участвующие в "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Объявлены имена азербайджанских дзюдоистов, которые примут участие в международных мультиспортивных играх "BRICS Sports Games Kazan 2024" в столице Татарстана Казани.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях, которые пройдут 21-22 июня, нашу команду будут представлять 7 женщин и 7 мужчин в 14 весовых категориях.

Тренерский состав даст шанс следующим спортсменам: Рамиля Алиева (48 кг), Нурай Гулиева (52 кг), Наргиз Гаджиева (57 кг), Лейла Гусейнова (63 кг), Судаба Агаева (70 кг), Нармин Амирли (78 кг), Нигяр Сулейманова (+78), Гусейн Аллахъяров (60 кг), Рашад Елкиев (66 кг), Нариман Мирзаев (73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг), Муса Гусейнли (90 кг), Гусейн Дадашов (100 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг).

Отметим, что на соревнованиях, которые завершатся 24 июня, сборная Азербайджана завоевала 9 (2-3-4) медалей.

İdman.biz