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Европейский Союз дзюдо отметил Гаджиеву

Дзюдо
Новости
19 Июня 2024 14:24
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Европейский Союз дзюдо отметил Гаджиеву

Европейский Союз дзюдо (EJU), предваряя первенство Европы среди кадетов, которое пройдет 27-30 июня в Софии, отметил азербайджанскую спортсменку Вусалю Гаджиеву.

Как передает İdman.biz, ей предстоит бороться за медали в новой для себя категории. "Гаджиева на прошлогоднем европейском первенстве в Одивелаше победила в весе до 48 кг. Затем завоевала золото Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля. На следующей неделе мы увидим выступление Вусали в категории до 52 кг в Софии", - сообщает портал EJU.

Отметим, что в столицу Болгарии отправятся Бахадур Фейзуллаев, Мохаммедали Гусиев (оба 50 кг), Нихад Мамишов (55 кг), Нихад Рагимов (60 кг), Салим Султанов (66 кг), Джасур Ибадлы (73 кг), Мехти Аббасов, Али Газимамедов (оба 81 кг), Гусейн Эйвазлы (90 кг), Субхан Ахундов (+90 кг), Хадиджа Абдуллаева (40 кг), Лейла Алекперова, Нармин Мамедли (обе 44 кг), Диана Эльдарова, Нурана Гаджизаде (обе 48 кг), Вусаля Гаджиева, Айсун Мамедова (обе 52 кг), Айтен Вердиева (57 кг) и Мелек Байрамлы (70 кг).

Также наша сборная примет участие и в смешанном командном турнире.

İdman.biz

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