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Цкаев, Фатиев и Алиева улучшили рейтинг

Дзюдо
Новости
18 Июня 2024 12:41
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Цкаев, Фатиев и Алиева улучшили рейтинг

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг.

Как сообщает İdman.biz, позиции некоторых азербайджанских спортсменов улучшились. Зелим Цкаев (81 кг) поднялся на одну строчку и теперь занимает шестое место. А Мурад Фатиев (90 кг) переместился с 13-й на 12-ю строчку.

В то же время Лейла Алиева (48 кг) поднялась на две позиции и теперь идет 22-й. А Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) потеряла четыре пункта и находится на 23-й позиции.

В остальном без изменений. Чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) уверенно возглавляют классификацию.

В весе до 60 кг Балабей Агаев идет седьмым, а Туран Байрамов находится на 17-й строчке. Яшар Наджафов (66 кг) обосновался на 11-й позиции.

В весе до 90 кг Эльджан Гаджиев 18-й. Ушанги Кокаури (+100 кг) находится на 17-й строчке.

İdman.biz

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