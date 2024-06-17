Битва титанов в Лиме

Турнир «Рanamerican Open» в Лиме (Перу) закроет мировой календарь дзюдо на июнь.

Как передает İdman.biz, одним из примечательных событий соревнования, которое состоится 21-22 июня, станет участие в нем многократного чемпиона мира, трехкратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (+100 кг). Француз, победивший на турнирах в Мараккеше и Мадриде, рассчитывает пополнить свою рейтинговую копилку, чтобы утвердится в ранге сеянного дзюдоиста в Париже. В этом же весе в Перу будет бороться и один из его главных конкурентов Тацуру Саито (Япония).

Возможную встречу этих соперников в столице Перу можно назвать битвой титанов.

İdman.biz