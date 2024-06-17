17 Июня 2024
RU

Битва титанов в Лиме

Дзюдо
Новости
17 Июня 2024 10:31
39
Битва титанов в Лиме

Турнир «Рanamerican Open» в Лиме (Перу) закроет мировой календарь дзюдо на июнь.

Как передает İdman.biz, одним из примечательных событий соревнования, которое состоится 21-22 июня, станет участие в нем многократного чемпиона мира, трехкратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (+100 кг). Француз, победивший на турнирах в Мараккеше и Мадриде, рассчитывает пополнить свою рейтинговую копилку, чтобы утвердится в ранге сеянного дзюдоиста в Париже. В этом же весе в Перу будет бороться и один из его главных конкурентов Тацуру Саито (Япония).

Возможную встречу этих соперников в столице Перу можно назвать битвой титанов.

İdman.biz

Новости по теме

Подготовка к чемпионату Европы продолжается - ФОТО
21:17
Дзюдо

Подготовка к чемпионату Европы продолжается - ФОТО

В тренировках принимают участие около 30 спортсменок
Дзюдоисты завершили сборы в Хорватии
13:20
Дзюдо

Дзюдоисты завершили сборы в Хорватии

Далее команду ждет еще один сбор - на этот раз в Бенидорме (Испания)
Азербайджан стал первым на Европейском Кубке
16 Июня 20:26
Дзюдо

Азербайджан стал первым на Европейском Кубке

Команда Азербайджана по дзюдо заняла первое место в общем зачете Европейского Кубка в Подчетртеке (Словения)
Имамвердиев и Юсифов одержали победу в Европейском Кубке
16 Июня 18:13
Дзюдо

Имамвердиев и Юсифов одержали победу в Европейском Кубке

В Подчетртеке (Словения) сегодня завершается Европейский Кубок по дзюдо
Дзюдоисты приняли участие в семинаре и экзамене - ФОТО
16 Июня 17:03
Дзюдо

Дзюдоисты приняли участие в семинаре и экзамене - ФОТО

B трехдневном семинаре приняли участие президент Института дзюдо Кодокан Уэмура Харуки Канчо и специалисты Кодокан по дзюдо
Хидаят Гейдаров с микрофоном, или будни чемпиона мира в Пореце - ФОТО
16 Июня 13:06
Дзюдо

Хидаят Гейдаров с микрофоном, или будни чемпиона мира в Пореце - ФОТО

Cегодня заключительный день тренировок

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Месси догнал Али - ВИДЕО
15 Июня 12:45
Мировой футбол

Месси догнал Али - ВИДЕО

Лионель забил свои очередные голы за сборную Аргентины