Хидаят Гейдаров с микрофоном, или будни чемпиона мира в Пореце - ФОТО

Сборы Европейского Союза дзюдо в Пореце (Хорватия), где готовится сборная Азербайджана, вступают в свою финальную стадию.

Как передает İdman.biz, сегодня заключительный день тренировок.

В сборах принимают участие 706 атлетов, а чемпионы мира Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев провели контрольные спарринги в том числе против олимпийских чемпионов – Лаши Бекаури и Лукаша Крпалека. Также Хидаята сняли для небольшого ролика для EJU, где он позировал с микрофоном.

Тренировки в Хорватию являются важным этапом подготовки к Олимпиаде.

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