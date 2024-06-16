Главная корейская надежда дзюдо: Победы для страны как обещание бабушке

Ми-Ми Хух, победившая на чемпионате мира в Абу-Даби в весе до 57 кг, стала первой южнокорейской спорстменкой выигравшей мундиаль с 1995 года.

Как сообщает İdman.biz, с ее успехом связана интересная предыстория.

Она родилась 19 декабря в Токио в семье корейца и японки.

Хух говорит, что решила отказаться от японского гражданства и выбрала корейское, чтобы выполнить предсмертное желание своей бабушки, потомка борца за независимость от японского колониального периода, «Я выступаю за Южную Корею из-за того, что так сказала мне моя бабушка, и я до сих пор много думаю о ней. Если бы она увидела меня сейчас, я думаю, она бы мной гордилась», - сказала Хух.

«Мне бы очень хотелось выиграть золотую медаль на Олимпиаде. Раньше я думала, что завоевать награду на Летних Играх будет очень сложно. Но после завоевания титула чемпиона мира я чувствую себя более уверенно», - продолжила Хух на своем сбивчивом, но улучшающемся корейском языке в интервью агентству Yonhap.

İdman.biz