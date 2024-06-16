16 Июня 2024
RU

Имамвердиев и Юсифов одержали победу в Европейском Кубке

Дзюдо
Новости
16 Июня 2024 18:13
263
Имамвердиев и Юсифов одержали победу в Европейском Кубке

В Подчетртеке (Словения) сегодня завершился Европейский Кубок по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.

Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг) стали чемпионами, а Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевал бронзу.

Магеррам Имамвердиев (81 кг) начал борьбу со второго круга. Он прошел Вадима Леонтьева (Украина), Адильбека Биржанова (Казахстан), Себастьяна Кауна (Германия) и Владимира Старка (Германия), а в финале одолел Игоря Цуркана (Украина).

В соревнованиях тяжеловесов (+100 кг) Имран Юсифов выиграл у Федора Ярошенко (Украина), Уэсли Гриниджа (Великобритания), Галя Бертоланича (Словения), а в финале победил Алексея Моисеева (Украина).

В этой же категории Джамал Фейзиев выиграл у Блаза Вранкара (Словения) и Кевинаса Рамоски (Ирландия), но в полуфинале уступил Федору Ярошенко. В схватке за бронзу он справился с Федором Ярошенко (Украина).

Ибрагим Агакишиев (90 кг) уступил Тео Илируси (Финляндия).
Руслан Насирли (100 кг) прошел Вида Кавника (Словения), но в четвертьфинале проиграл Виктору Адаму (Словакия). В утешительном блоке он потерпел поражение от Бекжата Шагатаева (Казахстан), став седьмым.

По итогам Кубка в активе нашей команды 4 золотые, одна серебряная и 3 бронзовые награды. Победу одержали Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг), серебро у Кямрана Сулейманова (73 кг), а Ровшан Алиев (60 кг), Рашид Елкиев (66 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) замкнули первую тройку.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджан стал первым на Европейском Кубке
20:26
Дзюдо

Азербайджан стал первым на Европейском Кубке

Команда Азербайджана по дзюдо заняла первое место в общем зачете Европейского Кубка в Подчетртеке (Словения)
Дзюдоисты приняли участие в семинаре и экзамене - ФОТО
17:03
Дзюдо

Дзюдоисты приняли участие в семинаре и экзамене - ФОТО

B трехдневном семинаре приняли участие президент Института дзюдо Кодокан Уэмура Харуки Канчо и специалисты Кодокан по дзюдо
Хидаят Гейдаров с микрофоном, или будни чемпиона мира в Пореце - ФОТО
13:06
Дзюдо

Хидаят Гейдаров с микрофоном, или будни чемпиона мира в Пореце - ФОТО

Cегодня заключительный день тренировок
Главная корейская надежда дзюдо: Победы для страны как обещание бабушке
11:18
Дзюдо

Главная корейская надежда дзюдо: Победы для страны как обещание бабушке

Она родилась 19 декабря в Токио в семье корейца и японки
5 медалей в первый день Кубка Европы - ФОТО
09:39
Дзюдо

5 медалей в первый день Кубка Европы - ФОТО

Hаши дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Талыбов и Мирзоев выиграли Европейский Кубок
15 Июня 18:38
Дзюдо

Талыбов и Мирзоев выиграли Европейский Кубок

Сегодня в Подчертеке начинается Европейский Кубок

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"
14 Июня 21:40
Каратэ

Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг)
ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось
14 Июня 15:18
Евро-2024

ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось

О большом наплыве туристов свидетельствует и инцидент в одном из мюнхенских баров