Имамвердиев и Юсифов одержали победу в Европейском Кубке

В Подчетртеке (Словения) сегодня завершился Европейский Кубок по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований на татами вышли пять азербайджанских спортсменов.

Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг) стали чемпионами, а Джамал Фейзиев (+100 кг) завоевал бронзу.



Магеррам Имамвердиев (81 кг) начал борьбу со второго круга. Он прошел Вадима Леонтьева (Украина), Адильбека Биржанова (Казахстан), Себастьяна Кауна (Германия) и Владимира Старка (Германия), а в финале одолел Игоря Цуркана (Украина).



В соревнованиях тяжеловесов (+100 кг) Имран Юсифов выиграл у Федора Ярошенко (Украина), Уэсли Гриниджа (Великобритания), Галя Бертоланича (Словения), а в финале победил Алексея Моисеева (Украина).



В этой же категории Джамал Фейзиев выиграл у Блаза Вранкара (Словения) и Кевинаса Рамоски (Ирландия), но в полуфинале уступил Федору Ярошенко. В схватке за бронзу он справился с Федором Ярошенко (Украина).



Ибрагим Агакишиев (90 кг) уступил Тео Илируси (Финляндия).

Руслан Насирли (100 кг) прошел Вида Кавника (Словения), но в четвертьфинале проиграл Виктору Адаму (Словакия). В утешительном блоке он потерпел поражение от Бекжата Шагатаева (Казахстан), став седьмым.



По итогам Кубка в активе нашей команды 4 золотые, одна серебряная и 3 бронзовые награды. Победу одержали Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг), серебро у Кямрана Сулейманова (73 кг), а Ровшан Алиев (60 кг), Рашид Елкиев (66 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) замкнули первую тройку.

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