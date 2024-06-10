Азербайджан - в десятке мирового медального рейтинга в дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный медальный улов за первое полугодие. Согласно данным портала judobase, фиксирующем результаты команд на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне, в активе наших спортсменов 116 наград (34-28-54) и десятое место в мировом медальном табели о рангах.

Как передает İdman.biz, стремительному взлету азербайджанского дзюдо в текущей классификации во многом поспособствовало успешное выступление сразу на нескольких соревнованиях. С точки зрения золотых наград можно выделить четыре победы на кадетском Кубке Европы в Гейгеле, три высших медали с юниорского Кубка континента в Граце, а также три чемпионства на ЕВРО среди ветеранов.

И если месяц назад в общей медальной табели сборная шла в Топ-20, то затем обошла Испанию, Казахстан, Кубу, Польшу и многие другие страны. Причем, по количеству выигранных золотых наград наши дзюдоисты ненамного уступают Японии, у которой их на две больше. На данный момент у родоначальников дзюдо девятая строчка (36-17-37) и их вполне можно обойти.

Если же говорить о первой команде, то, конечно же, обращает на себя внимание исторический результат на чемпионате мира в Абу-Даби, где Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) выиграли титул. А с точки зрения результатов на турнирах Мирового тура дзюдо, урожайным оказался домашний «Большой шлем», где хозяева татами оформили золотой хет-трик: на высшую ступеньку пьедестала почета взошли Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг). Не стоит забывать и о чемпионате Европы, где Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльджан Гаджиев (81 кг) поднялись на высшую ступеньку пьедестала. К слову, Эльджан в этом сезоне отличился уже пять раз: боролся в финалах «Большого шлема» в Париже и Тбилиси, а также взял бронзу на аналогичном турнире в Астане и Гран-При в Португалии.

В общей классификации медального зачете в лидерах идет Франция, на счету которой 105 золотых, 93 серебряных и 153 бронзовых наград. Далее идет Грузия (60-49-82), а замыкает тройку и, довольно неожиданно, Алжир (47-53-86).

Вторая половина года обещает быть не менее насыщенной. Впереди Олимпиада, свой календарный план у юношей и юниоров, так что пополнение медальной копилки безусловно будет.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz