Школьники-дзюдоисты определят сильнейших

9-10 июня пройдет Республиканский чемпионат по дзюдо среди школьников.

Соревнования будут организованы совместно Министерством науки и образования, Министерством молодежи и спорта и Федерацией дзюдо Азербайджана (ACF).

За медали Республиканского первенства поборются более 400 дзюдоистов из разных регионов страны, 123 различных клуба, обществ и спортивных организаций Сумгаита и Баку. Победители будут определены среди девочек и мальчиков до 13 лет в 20 весовых категориях.

Отметим, что в турнирах, проведенных в Гейчае, Бейлагане, Ширване, Астаре, Гейгеле, Шеки, Баку, Сумгаите, Газахе, Исмаиллы, Агджабеди и Хачмазе с целью отбора на соревнования приняли участие более 1200 дзюдоистов.

İdman.biz