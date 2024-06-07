Фархад Раджабли: "Я чувствовал, что соперники ко мне хорошо подготовлены"

“Я приехал сюда ради этого, чтобы выиграть свой 10-й титул”.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Фархад Раджабли, оформивший свою юбилейную победу на чемпионате Европы среди ветеранов.

Дзюдоист в интервью сайту Европейского Союза дзюдо поделился своим успехом.

«Накануне соревнований азербайджанская пресса выходила с заголовками о том, что Раджабли борется за 10-й титул. Так что было дополнительное давление. Было тяжело, все усердно тренируются и готовятся к этому турниру. Раньше у меня было два соперника, которых побеждал, и сейчас я чувствовал, что они против меня хорошо подготовлены», - подчеркнул Раджабли.

Раджабли занимается дзюдо более полувека и является главным тренером ветеранской сборной Азербайджана. Он был частью его команды с момента ее создания. «Как вы знаете, Азербайджан был частью бывшего Советского Союза, и когда Советский Союз создал федерацию дзюдо в 1972 году, Азербайджан также был включен в ее состав. С того дня я занимаюсь дзюдо, без перерыва», - вспоминает прославленный ветеран.

Он не преувеличивал, когда говорил, что постоянно занимался дзюдо. Раджабли некоторое время назад окончил университет по специальности тренер по дзюдо, и с тех пор это его профессия. Он утверждает, что вся его семья занимается дзюдо, все дети и внуки мужского пола тоже. Все они любят следить за его успехами. Теперь на очереди Лас-Вегас, и Раджабли готовится к своему 12-му титулу чемпиона мира среди ветеранов в конце этого года. При этом он не планирует останавливаться.

«Я продолжу, потому что могу это сделать и очень рад. Я наслаждаюсь победой и поднимаю флаг своей страны. Я буду делать это столько и так долго, как смогу. Дзюдо сохраняет мое здоровье».

Первое выступление Раджабли на ветеранском чемпионате Европы состоялось в 2004 году, где он завоевал серебро. Свой первый титул он выиграл в 2006 году. После 20 лет работы в качестве ветерана он отпраздновал свой 10-й титул в Сараево, став первым азербайджанским дзюдоистом, когда-либо выигравшим такое количество ветеранских титулов Европы.

«Ветеранское дзюдо прошел долгий путь. Уровень организации на всех ветеранских чемпионатах Европы отличный, даже лучше, чем на ветеранских чемпионатах мира. Было бы невероятно приятно выиграть еще один титул в Азербайджане, но это решение не в моей власти».

Для Раджабли занятия дзюдо в позднем возрасте совершенно нормальны. Но...

«Если кто-то начинает заниматься дзюдо в более старшем возрасте, это нормально, это возможно. Но им просто нужно набраться терпения и делать это шаг за шагом. Дзюдо полезно для здоровья, только не спешите драться, найдите время и делайте это шаг за шагом», - заключил Раджабли.

İdman.biz