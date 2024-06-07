7 Июня 2024
RU

Фархад Раджабли: "Я чувствовал, что соперники ко мне хорошо подготовлены"

Дзюдо
Новости
7 Июня 2024 16:29
243
Фархад Раджабли: "Я чувствовал, что соперники ко мне хорошо подготовлены"

“Я приехал сюда ради этого, чтобы выиграть свой 10-й титул”.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Фархад Раджабли, оформивший свою юбилейную победу на чемпионате Европы среди ветеранов.

Дзюдоист в интервью сайту Европейского Союза дзюдо поделился своим успехом.

«Накануне соревнований азербайджанская пресса выходила с заголовками о том, что Раджабли борется за 10-й титул. Так что было дополнительное давление. Было тяжело, все усердно тренируются и готовятся к этому турниру. Раньше у меня было два соперника, которых побеждал, и сейчас я чувствовал, что они против меня хорошо подготовлены», - подчеркнул Раджабли.

Раджабли занимается дзюдо более полувека и является главным тренером ветеранской сборной Азербайджана. Он был частью его команды с момента ее создания. «Как вы знаете, Азербайджан был частью бывшего Советского Союза, и когда Советский Союз создал федерацию дзюдо в 1972 году, Азербайджан также был включен в ее состав. С того дня я занимаюсь дзюдо, без перерыва», - вспоминает прославленный ветеран.

Он не преувеличивал, когда говорил, что постоянно занимался дзюдо. Раджабли некоторое время назад окончил университет по специальности тренер по дзюдо, и с тех пор это его профессия. Он утверждает, что вся его семья занимается дзюдо, все дети и внуки мужского пола тоже. Все они любят следить за его успехами. Теперь на очереди Лас-Вегас, и Раджабли готовится к своему 12-му титулу чемпиона мира среди ветеранов в конце этого года. При этом он не планирует останавливаться.

«Я продолжу, потому что могу это сделать и очень рад. Я наслаждаюсь победой и поднимаю флаг своей страны. Я буду делать это столько и так долго, как смогу. Дзюдо сохраняет мое здоровье».

Первое выступление Раджабли на ветеранском чемпионате Европы состоялось в 2004 году, где он завоевал серебро. Свой первый титул он выиграл в 2006 году. После 20 лет работы в качестве ветерана он отпраздновал свой 10-й титул в Сараево, став первым азербайджанским дзюдоистом, когда-либо выигравшим такое количество ветеранских титулов Европы.

«Ветеранское дзюдо прошел долгий путь. Уровень организации на всех ветеранских чемпионатах Европы отличный, даже лучше, чем на ветеранских чемпионатах мира. Было бы невероятно приятно выиграть еще один титул в Азербайджане, но это решение не в моей власти».
Для Раджабли занятия дзюдо в позднем возрасте совершенно нормальны. Но...

«Если кто-то начинает заниматься дзюдо в более старшем возрасте, это нормально, это возможно. Но им просто нужно набраться терпения и делать это шаг за шагом. Дзюдо полезно для здоровья, только не спешите драться, найдите время и делайте это шаг за шагом», - заключил Раджабли.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М
Дзюдоисты под нейтральным статусом определились с олимпийским составом
6 Июня 14:10
Дзюдо

Дзюдоисты под нейтральным статусом определились с олимпийским составом

Тренерский штаб команды Нейтральных атлетов представила список команды Олимпиаду в программе по дзюдо
Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском Кубке
5 Июня 14:47
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском Кубке

В заявку вошли 14 спортсменов
Хидаят Гейдаров тренируется по индивидуальной программе в Губе
5 Июня 09:45
Дзюдо

Хидаят Гейдаров тренируется по индивидуальной программе в Губе

Он проводит кроссы в горах, повышая свою выносливость
30 азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы - СОСТАВ
4 Июня 16:29
Дзюдо

30 азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы - СОСТАВ

8-10 июня в Сараево состоится чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов
Герои Кубка Европы - на сборах в Граце
4 Июня 15:15
Дзюдо

Герои Кубка Европы - на сборах в Граце

Юниорская команда Азербайджана по дзюдо по завершении Кубка Европы в Граце осталась на сборах в Австрии

Самое читаемое

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях
4 Июня 21:50
Азербайджанский футбол

Победа Азербайджана над Францией в ФОТОграфиях

Сборная Азербайджана по мини-футболу показала максимальный результат в групповом этапе ЧЕ
Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ
5 Июня 16:05
Азербайджанский футбол

Лучшие вратари-легионеры, которые играли в Азербайджане - РЕЙТИНГ İDMAN.BİZ

С уходом игрока "Карабаха" Андрея Лунева чемпионат Азербайджана потерял еще одного голкипера высокого уровня
Первая победа - ФОТО
4 Июня 23:07
Азербайджанский футбол

Первая победа - ФОТО

Женская сборная Азербайджана одержала первую победу в лиге B отборочного раунда чемпионата Европы
Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО
5 Июня 16:40
Азербайджанский футбол

Мечта Айшан Ахмедовой: "Карабах" и Лига Чемпионов - ВИДЕО - ФОТО

Наша гостья оценила победу над Турцией в отборочном раунде ЕВРО-2025 и общее выступление сборной