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Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

Дзюдо
Новости
7 Июня 2024 10:41
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Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 2 бронзовые медали в первый день чемпионата Европы среди мастеров дзюдо в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М8.

Фархад Раджабли, выступающий в весе 90 кг в возрастной категории М8, завоевал золотую медаль, победив всех своих конкурентов. Благодаря этой победе он в 10-й раз завоевал титул чемпиона Европы среди мастеров-дзюдоистов.

Назим Алиев в возрастной категории М7 в весе до 90 кг и Вахид Азерпур в возрастной категории М8 до 66 кг завоевали бронзовые медали.

Габиль Гасымов занял 5-е место в возрастной категории М5 в весе + 100 кг.

İdman.biz

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