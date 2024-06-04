30 азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы - СОСТАВ

8-10 июня в Сараево состоится чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие 800 спортсменов из 35 стран. Азербайджан будут представлять 30 спортсменов в 8 возрастных категориях.

В заявку вошли Эльвин Исмайлов (M1, 60 кг), Рашид Шамизаде (M1, 66 кг), Орхан Гаджиагали (М1, 81 кг), Вусал Керимов, Хаял Залиев (оба М2, 66 кг), Надир Бабаев (М2, 73 кг), Вугар Алиев (М2, 81 кг), Октай Пашаев (М2, 90 кг), Эльчин Мамедов (М2, 100 кг), Мансур Аббасов (М3, 60 кг), Вугар Бабаев (М3, 66 кг), Эмиль Магеррамов (М3, 73 кг), Азер Фатуллаев (М3, 81 кг), Ильгар Агарагимов (М3, 90 кг). кг), Валерий Фомин, Низами Мамедов, Рамиль Мурадов (все М3, 100 кг), Бабек Гаджиев (М4, 60 кг), Рафаэль Мехтиев (М4, 66 кг), Али Алибейли (М4, 73 кг), Рауф Фарзалиев (М4) , 81 кг), Махир Агамирзаев (М4, 90 кг), Эмиль Гусейнов (М4, 100 кг), Фирдовси Байрамов (М5, 90 кг), Натиг Гасымов (М6, 90 кг), Галиб Гасымов (М6, +100 кг) На ковер выйдут Назим Алиев (М7, 90 кг), Вахид Азерпур (М8, 66 кг), Шамиль Совзалиев (М8, 81 кг) и Фархад Раджабли (М8, 90 кг).

Отметим, что в соревнованиях также примет участие судья категории А Федерации дзюдо Азербайджана Акиф Тахиров.

İdman.biz