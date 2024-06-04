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Байрамов, Наджафов и Цкаев ухудшили позиции в рейтинге

Дзюдо
Новости
4 Июня 2024 09:44
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Байрамов, Наджафов и Цкаев ухудшили позиции в рейтинге

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг с учетом результатов недавнего турнира «Marrakech African Open» в Марокко.

Как сообщает İdman.biz, позиции азербайджанских спортсменов в подавляющем большинстве остались без изменений. Чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) уверенно возглавляют классификацию.

В весе до 60 кг Балабей Агаев идет седьмым, а вот Туран Байрамов опустился на пять строчек и идет 17-м. Зелим Цкаев (81 кг) переместился с шестое на седьмое место, а Яшар Наджафов (66 кг) также потерял одну позицию - сейчас он идет 11-м.

В весе до 90 кг Мурад Фатиев идет на 13-м месте, а Эльджан Гаджиев 18-й. Ушанги Кокаури (+100 кг) находится на 17-й строчке.

У женщин Лейла Алиева (48 кг) обосновалась на 24-м месте, тогда как Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) идет 19-й.

İdman.biz

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