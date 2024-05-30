30 Мая 2024
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За медалями на Кубок Европы

Дзюдо
Новости
30 Мая 2024 12:43
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За медалями на Кубок Европы

Команда Азербайджана по дзюдо примет участие на Кубке Европы среди юниоров, который пройдет 1-2 июня в Граце.

Как сообщает İdman.biz, в Австрии выступят 14 наших спортсменов. В заявку вошли Низами Имранов (60 кг), Ислам Рагимов, Мохаммед Мусаев (оба 66 кг), Айдын Рзаев, Сулейман Алиев (оба 73 кг), Сулейман Шукюров, Магомедрза Гаджизаде, Нахид Таргулиев (все 81 кг), Тунджай Шамиль, Аслан Коцоев, Исмаил Заманов (все 90 кг), Нихад Шихализаде (100 кг), Кянан Насибов и Рамазан Ахмедов (оба +100 кг).

На турнире примут участие команды из тридцати стран.

İdman.biz

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