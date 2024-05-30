Хидаят возглавил таблицу самых рейтинговых дзюдоистов

Хидаят Гейдаров (73 кг) вышел на первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех весовых категорий.

Как сообщает Idman.biz, чемпион мира, являющийся лидером мирового рейтинга, имеет в активе 8798 зачетных баллов. Победа в Абу-Даби позволила азербайджанскому спортсмену обойти бельгийца Маттиасу Кассе (81 кг), который долгое время возглавлял зачет. Теперь он идет вторым (7932), а третье место в списке вышел еще один дзюдоист Азербайджана.

Чемпион мира Зелим Коцоев переместился на четыре позиции и набрал 7022 балла, что позволило ему войти в первую тройку.

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