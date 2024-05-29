Хидаят Гейдаров в одном ряду с Тедди Ринером

Чемпион мира Хидаят Гейдаров (73 кг) находится в числе дзюдоистов, выигравших наибольшее количество золотых медалей с начала сезона.

Как сообщает İdman.biz, с начала года один из лидеров сборной Азербайджана отличился трижды.

Он выиграл чемпионат мира и Европы, а также стал первым на турнире «Большого шлема» в Баку.

Еще семь дзюдоистов имеют в активе такое же количество наград, включая легендарного Тедди Ринера. У 12-кратного чемпионата мира и двукратного олимпийского чемпиона три победных старта в 2024-м.

А лидирует в списке хорватка Барбара Матич, которая в этом сезоне завоевала уже четыре высших награды.

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