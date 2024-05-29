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Гейдаров и Коцоев лидируют и в европейском рейтинге

Дзюдо
Новости
29 Мая 2024 12:47
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Гейдаров и Коцоев лидируют и в европейском рейтинге

Чемпион мира по дзюдо Зелим Коцоев (100 кг), вышедший в лидеры мирового рейтинга, вышел на первое место и в европейской табели о рангах.

Как передает İdman.biz, он составил компанию на вершине квалификации другому обладателю титула Хидаяту Гейдарову (73 кг). Азербайджанские дзюдоисты обосновались во главе европейского рейтинга.

Такое же представительство с Азербайджаном по числу лидеров континентального рейтинга (двое) имеет лишь Грузия (Георгий Сардалашвили (60 кг) и Лаша Бекаури (90 кг).

İdman.biz

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