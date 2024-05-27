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Коцоев присоединился к Гейдарову на вершине рейтинга

Дзюдо
Новости
27 Мая 2024 16:22
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Коцоев присоединился к Гейдарову на вершине рейтинга

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг с учетом результатов чемпионата мира в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские спортсмены укрепили свои позиции. Чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) возглавляют классификацию.

В весе до 60 кг Балабей Агаев идет седьмым, а Туран Байрамов поднялся на 12-е место. Зелим Цкаев (81 кг) находится на шестой строчке, а Яшар Наджафов (66 кг) расположился на десятой позиции.

В весе до 90 кг Мурад Фатиев идет на 13-м месте, а Эльджан Гаджиев 18-й. Ушанги Кокаури (+100 кг) находится на 17-й строчке.

У женщин Лейла Алиева (48 кг) обосновалась на 24-м месте, тогда как Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) идет 19-й.

İdman.biz

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