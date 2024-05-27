Рихард Траутман: "Два золота с чемпионата мира - большой результат, но работа продолжается"

Главный тренер сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман по возвращении с триумфального чемпионата мира в Абу-Даби дал интервью İdman.biz. Он подвел итоги чемпионата, отметил достижения Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), рассказал о подготовке к Олимпиаде и поделился своим видением развития отечественного дзюдо.



- Два золота с чемпионата мира - результат, о котором раньше можно было только мечтать - стал реальностью. Можно сказать, что в Абу-Даби все полностью сошлось?

- Нам удалось создать сильную команду. Безусловно, Хидаят и Зелим - спортсмены не только с большим потенциалом, но и богатым опытом. Но мы располагаем и другими дзюдоистами, способными биться за медали. Когда только я начал работу в Азербайджане, это был период смены поколений. Были классные возрастные спортсмены, испытывавшие в тот период проблемы с мотивацией. К тому же они не были готовы принимать новые идеи подготовки тренировок. Тогда как в сборную пошел приток из юниоров, которые были восприимчивы к тренерским установкам и с ними работать было несколько легче. Конечно же, всему нужно время. Мы шли шаг за шагом и смогли сделать важные изменения, но работа все еще продолжается.

Например, удалось добиться большого прогресса в куми-кате (техника захватов), но не-ваза (борьба в партере) остается пока главной проблемой.



- После победы Гейдарова вы отметили, что он исполнил свою мечту, но победа была мечтой каждого в команде...

- Это действительно так. Каждая страна мечтает о титуле, хочет войти в историю, добиться побед. Когда я приехал, то увидел, что Хидаят отличался высоким бойцовским духом, хорошей техникой, неплохими физическими данными, но у него был небогатый выбор тактики. Мы начали уделять этому особое внимание и теперь Гейдаров превратился в дзюдоиста, способного применять различные стратегии как по ходу всего чемпионата, так и отдельно взятой схватки. Потому что когда ты встречаешься с прямыми конкурентами одной техники и физики недостаточно. Мы прошли долгий путь, но это только начало. У Хидаята есть инстинкт борьбы и он может стать еще сильнее.

- Теперь давайте обрисуем чемпионский портрет Зелима Коцоева. Что отличает чемпиона мира?

- Зелим открыт и воспримчив ко всему, что от него требуют тренера. В этом смысле работать с ним легко, он знает, чего хочет. У него также есть понимание того, как строить тактику схваток, что позволяет опережать соперников, предугадывать их действия. Конечно, он еще молод и ошибок не избежать, но так же как и Хидаят, Коцоев - дзюдоист с большим потенциалом.



- Хидаят и Зелим теперь в прекрасном настроении будут готовится к Олимпиаде. А что по поводу других категорий, ведь надо определяться с парижским составом?

- В ближайшие дни предстоит все серьезно обдумать, поднять свои блокноты, проанализировать результаты, все обсудить. Любое решение будет непростым, так как кто-то окажется вне олимпийского состава. И это один из самых неприятных моментов тренерской работы, ведь какие-то дзюдоисты окажутся разочарованы. Однако, мы должны исходить из того, у кого наибольшие шансы на медали в Париже. В каждой категории в мире есть от от трех до пяти претендентов на победу. И один из них, скорее всего, выиграет титул. Например, в весе до 73 кг это Хидаят, Соичи Хашимото и Мануэль Ломбардо. Та же самая картина у Коцоева.

В других весах у нас есть ребята с хорошим потенциалом. Они не являются фаворитами на титул, но могут претендовать на медали.

Возьмем Турана Байрамова (60 кг). Это очень дисциплинированный спортсмен, хотя у него не всегда все получается. Но в Абу-Даби он был близок к пьедесталу. Пройди он Георгия Сардалашвили, то имел бы шанс на медаль.

Или возьмите Эльджана Гаджиева (81 кг). Конечно, это спортсмен, который способен завоевать медаль. Но отсутствие пьедестала не должно стать для него трагедией, ведь он за два года превратился в одного из фаворитов веса.

Мы должны идти шаг за шагом. Вспомните, чемпионат мира двухгодичной давности, когда в Ташкенте команда выиграла две бронзы, а Зелим мог выиграть золото, ну, или как минимум, быть в финале. Все были очень расстроены. А на следующем ЧМ в Дохе три наших ведущих спортсмена проиграли из-за того, что задели головой татами. То есть, имеется ряд нюансов. Это не стометровка, когда ты выходишь на старт и бежишь. У нас контактный вид спорта. Сейчас мы вернулись из Абу-Даби с двумя золотыми наградами. Для Азербайджана это большое достижение. За последние 20-30 лет очень немногие могут похвастать тем, что завоевывали два золота на мундиале. Япония, Франция, Южная Корея, Грузия. Конечно же, для того чтобы приблизиться по результатам к этим странам в дзюдо нужен не один год и даже не одно поколение дзюдоистов. Но при правильном подходе это ощуществимо.



- Как будет строиться подготовка к Олимпиаде после чемпионата мира?

- В Абу-Даби ребята отдали много сил и эмоций. Некоторые переживают по поводу неиспользованных шансов. Поэтому первоначально на сборах в Губе, куда мы отправлились в воскресенье, будем проводить легкие тренировки, чтобы восстановить тонус спортсменов. Команда вновь соберется вместе и необходимо создать позитивную атмосферу. А после рестарта продолжим серьезную подготовку, а также проанализируем пройденный путь и то, что можем сделать лучше.

Затем отправимся в Порец. В Хорватии будет разбит большой тренировочный лагерью, куда приедут множество спортсменов. Там же можно будет провести международные спарринги. После вернемся в Баку, где дзюдоисты смогут восстановиться и поправить свое здоровье. А далее команду ждет еще один сбор - на этот раз в Бенидорме (Испания), который также соберет множество спортсменов и команд. А после возвращения в Баку планируем вылететь в Париж 23 июля.



- Понятно, что от дзюдоистов ждут успешного выступления на Олимпиаде. Каков план на Париж?

- Естетственно, первостепенная задача - это выигрыш медалей. Мы рассчитыаем завоевать три награды. Будет одно золото - замечательно, если получится завоевать две высшие награды - просто великолепно. Я знаю, что ожидания высоки, но в то же время остаюсь реалистом. Мы можем побороться за пьедестал в каждом весе. К тому же другой задачей является то, чтобы ребята хорошо боролись. Можно проиграть, но необходимо показать высокий дух борьбы.



- В начале нашего разговора вы затронули тему работы на будущее азербайджанского дзюдо. Можно ли сказать, что команда в широком понимании этого смысла полностью сформирована для этой цели?

- Мы привлекаем для работы многих специалистов. За последние годы кадеты и юниоры добились хороших результатов на международной арене. Но процесс образования также важен и ему необходимо уделять особое внимание. К тому же еще одной важной целью является формирование сборной к Олимпиаде-2028, в том числе и для участия в смешанном командном турнире. Понятно, что для этого нам нужны спортсмены в тяжелых весах, в том числе и у женщин. При их наличии реально включиться в борьбу и за медали в команде.



Заки Фейзуллаев

İdman.biz