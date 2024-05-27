27 Мая 2024
RU

Зелим Коцоев: "Выступать в таком кимоно будет очень приятно"

Дзюдо
Новости
27 Мая 2024 10:54
35
Зелим Коцоев: "Выступать в таком кимоно будет очень приятно"

«Я надеюсь сменить красную нашивку чемпиона мира на золотую после Олимпиады».

Об этом İdman.biz заявил чемпион мира Зелим Коцоев.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский дзюдоист, победивший в Абу-Даби, отныне будет выступать с красной нашивкой на обратной стороне кимоно, который будет говорить о его статусе чемпиона мира. Данная практика принята Международной федерацией дзюдо, чтобы выделять действующих обладателей титула. Тогда как у олимпийских чемпионов на обратной стороне кимоно красуется золотая нашивка.

«Очень приятно будет выступать в таком кимоно. Но я надеюсь после Олимпиады получить золотую нашивку. Сейчас все мысли только о подготовке к Парижу», - отметил Коцоев.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рихард Траутман: "Два золота с чемпионата мира - большой результат, но работа продолжается"
11:35
Дзюдо

Рихард Траутман: "Два золота с чемпионата мира - большой результат, но работа продолжается"

"Хидаят и Зелим - спортсмены не только с большим потенциалом, но и богатым опытом"
Наши дзюдоисты завершили Кубок Европы с 5 медалями - ФОТО
10:50
Дзюдо

Наши дзюдоисты завершили Кубок Европы с 5 медалями - ФОТО

Во второй день соревнований Гусейн Эйвазлы (90 кг) завоевал серебряную медаль, Айтен Вердиева (57 кг) - бронзовую
Сбор в Губе после Абу-Даби
09:47
Дзюдо

Сбор в Губе после Абу-Даби

Команда Азербайджана по дзюдо приступила к первым сборам после приезда с чемпионата мира в Абу-Даби
"Стресс от боя Зелима останется со мной надолго" - ИНТЕРВЬЮ
26 Мая 18:38
Дзюдо

"Стресс от боя Зелима останется со мной надолго" - ИНТЕРВЬЮ

"Мы верим, что он поднимет флаг Азербайджана как на Олимпийских играх, так и на чемпионате мира"
3 медали в первый день
26 Мая 12:52
Дзюдо

3 медали в первый день

В португальском городе Коимбра стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо
Назим Гусейнов: "Во времена СССР было очень сложно стать чемпионом, а сейчас..."
26 Мая 10:27
Дзюдо

Назим Гусейнов: "Во времена СССР было очень сложно стать чемпионом, а сейчас..."

"Чемпионат мира - более сильное соревнование, чем Олимпийские игры"

Самое читаемое

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
25 Мая 14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира
Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ
25 Мая 21:20
Азербайджанский футбол

Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ

Определились клубы, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2024/2025
Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО
24 Мая 21:38
Гимнастика

Агамирова вышла в финал многоборья на ЕВРО

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике