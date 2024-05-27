Зелим Коцоев: "Выступать в таком кимоно будет очень приятно"

«Я надеюсь сменить красную нашивку чемпиона мира на золотую после Олимпиады».

Об этом İdman.biz заявил чемпион мира Зелим Коцоев.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский дзюдоист, победивший в Абу-Даби, отныне будет выступать с красной нашивкой на обратной стороне кимоно, который будет говорить о его статусе чемпиона мира. Данная практика принята Международной федерацией дзюдо, чтобы выделять действующих обладателей титула. Тогда как у олимпийских чемпионов на обратной стороне кимоно красуется золотая нашивка.

«Очень приятно будет выступать в таком кимоно. Но я надеюсь после Олимпиады получить золотую нашивку. Сейчас все мысли только о подготовке к Парижу», - отметил Коцоев.

İdman.biz