Наши дзюдоисты завершили Кубок Европы с 5 медалями - ФОТО

Завершился юниорский Кубок Европы, проходивший в Коимбре (Португалия).

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские дзюдоисты завершили турнир с тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Во второй день соревнований Гусейн Эйвазлы (90 кг) завоевал серебряную медаль, Айтен Вердиева (57 кг) - бронзовую.

В результате сборная Азербайджана заняла 6-е место в общем зачете, 4-е место среди юношей и 7-е место среди девушек.

Отметим, что в первый день турнира наши дзюдоисты завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

İdman.biz