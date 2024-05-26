26 Мая 2024
RU

"Стресс от боя Зелима останется со мной надолго" - ИНТЕРВЬЮ

Дзюдо
Интервью
26 Мая 2024 18:38
4
"Стресс от боя Зелима останется со мной надолго" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего азербайджанского дзюдоиста Эльхана Мамедова İdman.biz.

- Зелим Коцоев, личным тренером которого вы являетесь, завоевал титул чемпиона мира в Абу-Даби, столице ОАЭ. Как бы вы прокомментировали его победу?

- Быть чемпионом мира – это не обычное дело. Занять место на Олимпийских играх и чемпионатах мира – это годы упорного труда. Это работа отличного коллектива. В основе этого лежат такие факторы, как интенсивные тренировки, психологическая подготовка и т.д. Это зависит от непосредственных усилий человека, который станет чемпионом. Очень приятно, что Зелим добился такого результата перед Олимпийскими играми. Это большой успех. Эта победа радует не только меня, но и всю семью дзюдоистов.

- Как проходила подготовка перед чемпионатом мира?

- После турнира "Большого шлема" в Баку у Зелима возникла проблема с весом. Он устал и морально, и физически. Все это выяснилось в результате обследования его здоровья. По этой причине нашей целью было сбросить его вес, устранить усталость и в то же время улучшить его психологическую подготовку за месяц до чемпионата мира. После чемпионата Европы с ним работал тренер сборной. Мы также поделились своими профессиональными рекомендациями. Было очень важно достичь следующей цели. Потому что адаптироваться к весу и устранить другие проблемы – задача непростая. Он преодолел это с помощью тренировок один раз в день, правильной психологической подготовки и дисциплинированного режима.

- Зелим установил новый рекорд в истории дзюдо Азербайджана. Он превзошел всех по количеству медалей на чемпионате мира.

- Мы не зря поехали в Абу-Даби. Мы каждый день разговаривали с их родителями, чтобы поддерживать их мотивацию. Его отец говорил, что его единственное желание – чтобы Зелим стал чемпионом. После полуфинального матча Зелима я подошел к нему и сказал, что ты должен во что бы то ни стало исполнить желание отца. Это шанс, и он может больше не повториться. Ты должен бороться и должен выиграть чемпионат, несмотря ни на что. К счастью, он это сделал.

- Тогда и для вас финальная битва Зелима была напряженной...

- Я не могу объяснить эти чувства. Трудно выразить словами, какие эмоции я испытывал в тот момент. Стресс, который я испытал во время боя Зелима, останется со мной надолго. Возможно, этот стресс повредил мое здоровье. Но я рад, что после такого напряжения мы испытали радость победы в чемпионате. Я был взволнован больше, чем его семья.

- Зелим говорит, что вы всегда с ним и поддерживаете его. Как вы мотивируете своего ученика?

- Я занимался профессиональным дзюдо до 36 лет. У меня были и чемпионства, и плохие дни. Я думаю, что когда спортсмен проигрывает, ты должен быть рядом с ним и мотивировать его. Вы должны верить, что станете чемпионом. Я прошел через все это. Поэтому я был рядом с ним в его трудный день и в плохую минуту. Я всегда говорил, что если ты хочешь стать великим спортсменом, ты должен быть профессионалом. Вы должны быть готовы ко всему. Зелим проиграл дважды турнира подряд. Как всегда, я сказал, что верю ему. Я обьяснил, что он станет чемпионом и это еще не конец. Весь последний месяц мы были вместе каждый день. Ели вместе. Я разговариваю с ним каждую секунду и мотивирую его, что ты это сделаешь. Олимпийские игры уже не за горами, и мы думаем о том, чтобы быть вместе.

- Какую медаль вы ожидаете от него на летних Олимпийских играх в Париже-2024?

- В дзюдо случаются необъяснимые события, у каждой секунды есть свой приговор. Однако мы возлагаем большие надежды на Зелима. Мы верим, что он поднимет флаг Азербайджана как на Олимпийских играх, так и на чемпионате мира. У него есть этот потенциал. Поэтому я верю и доверяю Коцоеву. Будем готовиться по программе главного тренера сборной. Мы всегда говорим о нем с тренером. Я буду с ним в любом случае.

Банучичак Гусейнли
İdman.biz

Новости по теме

3 медали в первый день
12:52
Дзюдо

3 медали в первый день

В португальском городе Коимбра стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо
Назим Гусейнов: "Во времена СССР было очень сложно стать чемпионом, а сейчас..."
10:27
Дзюдо

Назим Гусейнов: "Во времена СССР было очень сложно стать чемпионом, а сейчас..."

"Чемпионат мира - более сильное соревнование, чем Олимпийские игры"
Запомнившиеся моменты ЧМ: слезы Гейдарова, слова Коцоева, победа Японии
25 Мая 14:46
Дзюдо

Запомнившиеся моменты ЧМ: слезы Гейдарова, слова Коцоева, победа Японии

Одна победа на всех рейтинг фаворитов
Зелим Коцоев вслед за Хидаятом Гейдаровым возглавил мировой рейтинг
25 Мая 13:04
Дзюдо

Зелим Коцоев вслед за Хидаятом Гейдаровым возглавил мировой рейтинг

После чемпионата мира в Абу-Даби сразу два азербайджанских дзюдоиста обосновались на вершине мирового рейтинга
Япония выиграла командный ЧМ в Абу-Даби
25 Мая 09:00
Дзюдо

Япония выиграла командный ЧМ в Абу-Даби

По итогам индивидуального ЧМ сборная Азербайджана завоевала две золотые медали
Наши дзюдоисты на Кубке Европы
24 Мая 22:26
Дзюдо

Наши дзюдоисты на Кубке Европы

Турнир пройдет в Коимбре (Португалия) 25-26 мая

Самое читаемое

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Рузанна Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы
23 Мая 19:00
Борьба

Рузанна Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Мечты сбываются в Абу-Даби
24 Мая 10:20
Дзюдо

Мечты сбываются в Абу-Даби

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби стал самым успешным за всю историю сборной Азербайджана
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
25 Мая 14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира