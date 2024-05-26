3 медали в первый день

В португальском городе Коимбра стартовал молодежный Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали три медали - 2 серебряные и 1 бронзовую. Нихад Рагимов (60 кг) завоевал серебряную медаль, Озган Гулиев занял 7-е место. В весовой категории до 66 кг Салим Султанов завоевал серебряную медаль, Кянан Садыгов - бронзовую, Рамиль Махмудов завершил соревнования на 5-м месте.

Среди девушек Айсун Мамедова (52 кг) заняла 5-е место.

Отметим, что кубок завершится сегодня.

İdman.biz