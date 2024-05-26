Назим Гусейнов: "Во времена СССР было очень сложно стать чемпионом, а сейчас..."

«Хидаят Гейдаров - наш воспитанник».

Об этом İdman.biz заявил олимпийский чемпион по дзюдо Назим Гусейнов.

Он оценил выступление сборной Азербайджана, принявшей участие в чемпионате мира, проходившем в столице ОАЭ Абу-Даби. По словам Гусейнова, он с детства знаком с Хидаятом Гейдаровым, завоевавшим золотую медаль на мундиале:

«Он вышел из зала Тарлана Поладова. Я получил ряд рекомендаций относительно Хидаята с тех пор, как он был молод. В настоящее время он работает с Эльнуром Мамедли. Мы все рады его успеху».

Ветеран дзюдо сказал, что благодаря вниманию и заботе господина Президента Ильхама Алиева к спорту и нашим спортсменам сборная написала историю на чемпионате мира:

«Поздравляю Федерацию дзюдо Азербайджана с такими результатами. Я ожидал чемпионства от Турана Байрамова. Но он упал на последних секундах и не смог этого сделать. Эльджан Гаджиев также считался претендентом на золотую медаль. Он делает очень хорошие финты. Все, от кого я ждал золотую медаль, мои ожидания оправдали, кроме Эльджана. Я верю, что некоторые наши дзюдоисты добьются очень хорошего результата на Олимпийских играх. Я ожидаю, что Зелим Коцоев, чемпион мира в Абу-Даби, выиграет Олимпиаду. На мой взгляд, хороший результат спортсмена зависит и от того, кто попадается соперником. Чемпионат мира - более сильное соревнование, чем Олимпийские игры. Не каждый человек добивается такого успеха».

Гусейнов вспомнил, что в 1993 году не смог завоевать золотую медаль в финале чемпионата мира из-за судейской несправедливости:

«Во времена СССР стать чемпионом было очень сложно. Но сейчас для наших спортсменов созданы все условия. Основная причина отсутствия чемпиона долгое время после Эльхана Мамедова - отсутствие дзюдоиста, стабильно выступающего в этом виде спорта».

Отметим, что на чемпионате мира в ОАЭ сборная Азербайджана завоевала 2 золотые медали и показала лучший результат в своей истории.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz