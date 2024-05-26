26 Мая 2024
RU

Назим Гусейнов: "Во времена СССР было очень сложно стать чемпионом, а сейчас..."

Дзюдо
Новости
26 Мая 2024 10:27
15
Назим Гусейнов: "Во времена СССР было очень сложно стать чемпионом, а сейчас..."

«Хидаят Гейдаров - наш воспитанник».

Об этом İdman.biz заявил олимпийский чемпион по дзюдо Назим Гусейнов.

Он оценил выступление сборной Азербайджана, принявшей участие в чемпионате мира, проходившем в столице ОАЭ Абу-Даби. По словам Гусейнова, он с детства знаком с Хидаятом Гейдаровым, завоевавшим золотую медаль на мундиале:

«Он вышел из зала Тарлана Поладова. Я получил ряд рекомендаций относительно Хидаята с тех пор, как он был молод. В настоящее время он работает с Эльнуром Мамедли. Мы все рады его успеху».

Ветеран дзюдо сказал, что благодаря вниманию и заботе господина Президента Ильхама Алиева к спорту и нашим спортсменам сборная написала историю на чемпионате мира:

«Поздравляю Федерацию дзюдо Азербайджана с такими результатами. Я ожидал чемпионства от Турана Байрамова. Но он упал на последних секундах и не смог этого сделать. Эльджан Гаджиев также считался претендентом на золотую медаль. Он делает очень хорошие финты. Все, от кого я ждал золотую медаль, мои ожидания оправдали, кроме Эльджана. Я верю, что некоторые наши дзюдоисты добьются очень хорошего результата на Олимпийских играх. Я ожидаю, что Зелим Коцоев, чемпион мира в Абу-Даби, выиграет Олимпиаду. На мой взгляд, хороший результат спортсмена зависит и от того, кто попадается соперником. Чемпионат мира - более сильное соревнование, чем Олимпийские игры. Не каждый человек добивается такого успеха».

Гусейнов вспомнил, что в 1993 году не смог завоевать золотую медаль в финале чемпионата мира из-за судейской несправедливости:

«Во времена СССР стать чемпионом было очень сложно. Но сейчас для наших спортсменов созданы все условия. Основная причина отсутствия чемпиона долгое время после Эльхана Мамедова - отсутствие дзюдоиста, стабильно выступающего в этом виде спорта».

Отметим, что на чемпионате мира в ОАЭ сборная Азербайджана завоевала 2 золотые медали и показала лучший результат в своей истории.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Запомнившиеся моменты ЧМ: слезы Гейдарова, слова Коцоева, победа Японии
25 Мая 14:46
Дзюдо

Запомнившиеся моменты ЧМ: слезы Гейдарова, слова Коцоева, победа Японии

Одна победа на всех рейтинг фаворитов
Зелим Коцоев вслед за Хидаятом Гейдаровым возглавил мировой рейтинг
25 Мая 13:04
Дзюдо

Зелим Коцоев вслед за Хидаятом Гейдаровым возглавил мировой рейтинг

После чемпионата мира в Абу-Даби сразу два азербайджанских дзюдоиста обосновались на вершине мирового рейтинга
Япония выиграла командный ЧМ в Абу-Даби
25 Мая 09:00
Дзюдо

Япония выиграла командный ЧМ в Абу-Даби

По итогам индивидуального ЧМ сборная Азербайджана завоевала две золотые медали
Наши дзюдоисты на Кубке Европы
24 Мая 22:26
Дзюдо

Наши дзюдоисты на Кубке Европы

Турнир пройдет в Коимбре (Португалия) 25-26 мая
Чемпионат мира вернулся в Будапешт
24 Мая 18:43
Дзюдо

Чемпионат мира вернулся в Будапешт

На церемонии закрытия мундиаля в Абу-Даби флаг Международной федерации был передан ее президенту Мариусу Визеру
Золото Коцоева стало 26-й медалью Азербайджана на ЧМ
24 Мая 13:58
Дзюдо

Золото Коцоева стало 26-й медалью Азербайджана на ЧМ

Для самого Коцоева это уже третий подряд пьедестал на ЧМ - до того в его активе было две бронзы

Самое читаемое

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО
23 Мая 18:36
Дзюдо

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо
Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД нашей сборной по дзюдо
23 Мая 16:57
Дзюдо

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД нашей сборной по дзюдо

Это произошло в Абу-Даби, столице ОАЭ
Рузанна Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы
23 Мая 19:00
Борьба

Рузанна Мамедова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23