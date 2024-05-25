Запомнившиеся моменты ЧМ: слезы Гейдарова, слова Коцоева, победа Японии

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби, на котором сборная Азербайджана установила исторические достижения, стал частью истории. Безусловно, он запомнится победами Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), покоривших новую высоту и задавших новые тренды.

İdman.biz выдяет яркие моменты мундиаля.

Япония вновь первая

Родоначальники дзюдо не привезли на чемпионат своих лидеров, которым предстоит выступать на Олимпиаде. Но качество выступлений от этого не пострадало – самураи заняли первое место в общем зачете, выиграв 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Финал категории до 66 кг и вовсе оказался японским, а Тацуки Ишикава (73 кг), проигравщий Хидаяту Гейдарову, по общему признанию смотрится даже интереснее первого номера сборной Соичи Хашимото. Так что для японцев ЧМ в Абу-Даби стал параллельно и смотром сил перед следующей Олимпиадой в Лос-Анджелесе.

Третий титул подряд

В нынешнем олимпийском цикле Тато Григалашвили превратился в главного специалиста по победам на чемпионате мира. Триумф в Абу-Даби грузина, выступающего в весе до 81 кг, стал третьим подряд. На протяжении четырех мундиалей подряд он поднимается на пьедестал. Но если в 2021 году в Будапеште первая попытка принесла серебро, то в последующие годы Григалашвили неизменно выигрывал титул. В этом смысле на Олимпиаду 24-летний дзюдоист отправится в ранге главного фаворита своей категории.

Куда приводят мечты

После завоевания золотой медали Зелим Цкаев отметил, что исполнил не только свою мечту, но и пожелание отца. "Еще когда я начал тренироваться, отец сказал мне: "Я хочу, чтобы ты стал чемпионом мира". Я долго шел к победе, дважды завоевывал бронзу, а когда вышел в финал сказал себе: "Мне нужно чемпионство, я не могу проиграть", - отметил азербайджанский дзюдоист. Для него медаль ЧМ стала третьей подряд – если в Ташкенте и Дохе он становился третьим, то Абу-Даби стал золотым во всех смыслах.

Слезы Хидаята

Чемпионы, не скрывающие своих эмоций после побед – картина довольно привычная. Однако слезы и переживания Хидаята Гейдарова – это то, что запомнится надолго. Чкмпион мира словно дал выплеск всем чувствам последних лет на пути к своей мечте. Это проняло практически всех: и зрителей на трибунах, и многих спортмменов и даже представителей Международной федерации. Победный крик, слезы радости, празднование титула Хидаятом – это одни из самых запоминающихся моментов Абу-Даби.

Одна победа на всех рейтинг фаворитов

Для многих рейтинг-фаворитом вояж в Абу-Даби оказался неудачным. Исключение составил лишь Хидаят Гейдаров и немка Анна-Мари Вагнер (78 кг). Лишь они смогли оправдать свой титул, а другим не хватило для победы одного шага. Например, представитель Таиланда Юнг-Вэй Янг (60 кг), итальянка Ассунто Скутто (48 кг) и канадка Криста Дегучи (57 кг) уступили в финалах. А для Маттиаса Кассе (81 кг) из Бельгии соревнование и вовсе завершилось на стадии 1/8 финала.

Заки Фейзуллаев

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