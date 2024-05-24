25 Мая 2024
RU

Наши дзюдоисты на Кубке Европы

Дзюдо
Новости
24 Мая 2024 22:26
28
Наши дзюдоисты на Кубке Европы

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Кубке Европы в Коимбре.

Как сообщает İdman.biz, турнир пройдет в Коимбре (Португалия) 25-26 мая.

В Кубке Европы примут участие 547 спортсменов из 23 стран. Сборную Азербайджана будут представлять 13 дзюдоистов в 6 весовых категориях среди девушек и юношей.

Дзюдоистов возглавят тренер юношеской сборной Эмин Искендеров и главный тренер юношеской сборной Эльнур Исмаилов.

Девушки
48 кг
Диана Эльдарова
Нурана Гаджизаде

52 кг
Айсун Мамедова
Самая Юсифли

57 кг
Айтен Вердиева

Юноши
60 кг
Фарид Гараев
Озган Гулиев
Нихад Рахимов

66 кг
Умуд Гурбанов
Рамиль Махмудов
Кенан Садыгов
Салим Султанов

90 кг
Гусейн Эйвазлы

İdman.biz

Новости по теме

Чемпионат мира вернулся в Будапешт
24 Мая 18:43
Дзюдо

Чемпионат мира вернулся в Будапешт

На церемонии закрытия мундиаля в Абу-Даби флаг Международной федерации был передан ее президенту Мариусу Визеру
Золото Коцоева стало 26-й медалью Азербайджана на ЧМ
24 Мая 13:58
Дзюдо

Золото Коцоева стало 26-й медалью Азербайджана на ЧМ

Для самого Коцоева это уже третий подряд пьедестал на ЧМ - до того в его активе было две бронзы
Сборная Азербайджана перед Олимпиадой проведет сборы в Хорватии и Испании
24 Мая 13:28
Дзюдо

Сборная Азербайджана перед Олимпиадой проведет сборы в Хорватии и Испании

"На сборах в Губе спортсмены проведут две недели, после чего отправятся в Пореч"
"Форма Зелима Коцоева была взрывной"
24 Мая 11:59
Дзюдо

"Форма Зелима Коцоева была взрывной"

"Поединок был отмечен ожесточенными захватывающими обменами"
Рашад Расуллу: "За этими золотыми медалями стоит упорный труд"
24 Мая 11:57
Дзюдо

Рашад Расуллу: "За этими золотыми медалями стоит упорный труд"

"Мы целенаправленно шли к этому"
Зелим Коцоев: "Хидаят пришел ко мне в комнату, показал золотую медаль и сказал, что..." - ВИДЕО
24 Мая 11:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Хидаят пришел ко мне в комнату, показал золотую медаль и сказал, что..." - ВИДЕО

"Это было для меня отличной мотивацией"

Самое читаемое

Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО
23 Мая 18:36
Дзюдо

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо
Гасперини вошел в историю еврокубков
23 Мая 09:18
Мировой футбол

Гасперини вошел в историю еврокубков

Итальянский специалист добился этого в возрасте 66 лет и 117 дней
Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО
22 Мая 06:45
Дзюдо

Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена с большим воодушевлением встретили команда Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности и родственники