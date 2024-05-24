Наши дзюдоисты на Кубке Европы

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Кубке Европы в Коимбре.
Как сообщает İdman.biz, турнир пройдет в Коимбре (Португалия) 25-26 мая.
В Кубке Европы примут участие 547 спортсменов из 23 стран. Сборную Азербайджана будут представлять 13 дзюдоистов в 6 весовых категориях среди девушек и юношей.
Дзюдоистов возглавят тренер юношеской сборной Эмин Искендеров и главный тренер юношеской сборной Эльнур Исмаилов.
Девушки
48 кг
Диана Эльдарова
Нурана Гаджизаде
52 кг
Айсун Мамедова
Самая Юсифли
57 кг
Айтен Вердиева
Юноши
60 кг
Фарид Гараев
Озган Гулиев
Нихад Рахимов
66 кг
Умуд Гурбанов
Рамиль Махмудов
Кенан Садыгов
Салим Султанов
90 кг
Гусейн Эйвазлы
İdman.biz