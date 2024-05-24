Чемпионат мира вернулся в Будапешт

Чемпионат мира по дзюдо в следующем году пройдет в Будапеште.
Как передает İdman.biz, на церемонии закрытия мундиаля в Абу-Даби флаг Международной федерации был передан ее президенту Мариусу Визеру.
Чемпионат пройдет 13-19 июня, а 20 июня состоится турнир смешанных команд.
Отметим, что в течении трех последних лет главный старт сезоне проходил вне Европы: в 2022-м мундиаль принял Ташкент, в прошлом году Доха, а сейчас он проводится в Абу-Даби.
В последний раз чемпионат мира проходил в Будапеште в 2021-м году.
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