Золото Коцоева стало 26-й медалью Азербайджана на ЧМ

Золото Зелима Коцоева стало 26-й наградой за все время выступления сборной Азербайджана на чемпионатах мира.

Как передает İdman.biz, медаль, выигранная нашим спортсменов в Абу-Даби в категории до 100 кг, оказалась 26-й по счету в хронологии выступления отечественных дзюдоистов на мундиалях. Причем, для самого Коцоева это уже третий подряд пьедестал на ЧМ - до того в его активе было две бронзы.

На сегодняшний день сборная Азербайджана за все время выступления на чемпионатах мира имеет в активе 3 золотые, 6 серебряных и 17 бронзовых наград.

İdman.biz