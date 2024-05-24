Сборная Азербайджана перед Олимпиадой проведет сборы в Хорватии и Испании

Сборная Азербайджана по дзюдо определилась с планом подготовки перед Олимпиадой.

Как сообщил İdman.biz исполнительный вице-президент национальной федерации Рашад Расуллу, после возвращения с чемпионата мира в Абу-Даби, спортсмены получат несколько дней на восстановление. Однако уже в воскресенье команда отправится в Губу.

«На сборах в Губе спортсмены проведут две недели, после чего отправятся в Пореч. В Хорватии будет разбит международный лагерь дзюдо. В дальнейшем команда вернется в Баку, где продолжит подготовку. А следующей остановкой будет испанский Бенидорм, где состоятся очередные сборы перед Олимпиадой», - подчеркнул Расуллу.

Отметим, что по итогам чемпионата мира сборная завоевала две золотые медали. На высшую ступеньку пьедестала взошли Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

İdman.biz