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Сборная Азербайджана перед Олимпиадой проведет сборы в Хорватии и Испании

Дзюдо
Новости
24 Мая 2024 13:28
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Сборная Азербайджана перед Олимпиадой проведет сборы в Хорватии и Испании

Сборная Азербайджана по дзюдо определилась с планом подготовки перед Олимпиадой.

Как сообщил İdman.biz исполнительный вице-президент национальной федерации Рашад Расуллу, после возвращения с чемпионата мира в Абу-Даби, спортсмены получат несколько дней на восстановление. Однако уже в воскресенье команда отправится в Губу.

«На сборах в Губе спортсмены проведут две недели, после чего отправятся в Пореч. В Хорватии будет разбит международный лагерь дзюдо. В дальнейшем команда вернется в Баку, где продолжит подготовку. А следующей остановкой будет испанский Бенидорм, где состоятся очередные сборы перед Олимпиадой», - подчеркнул Расуллу.

Отметим, что по итогам чемпионата мира сборная завоевала две золотые медали. На высшую ступеньку пьедестала взошли Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

İdman.biz

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