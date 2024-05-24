«Форма Зелима Коцоева была взрывной».

Как сообщает İdman.biz, именно так охарактеризовала победу азербайджанского дзюдоиста на чемпионате мира в Абу-Даби Международная федерация (IJF).

Организация отметила богатый технический арсенал Зелима, а победу над Николозом Шеразадишвили (Испания) в четвертьфинале назвала тактической.

«Поединок был отмечен ожесточенными захватывающими обменами, но, избежав захвата испанца, Коцоев благодаря тактике одержал вверх и вышел в полуфинал на Хорхе Фонсеку», - пишет IJF.

Портал добавляет, что Зелим имеет непревзойденный рекорд против португальца, выиграв шесть из семи встреч до сегодняшнего дня, и он продлил достижение в Абу-Даби.

Говоря о финале, Международная федерация подчеркивает, что решающий бросок Коцоев совершил уже на первой минуте, бросив Шади Эль-Ханаса на «ваза-ари».

«Хотя канадец пытался доминировать до конца схватки, вынудив соперника получить два «шидо», Коцоев сумел одержать победу и выиграть заслуженный первый титул чемпиона мира. После победы на ЧМ Хидаята Гейдарова в категории Коцоев становится лишь третьим азербайджанским чемпионом мира в истории», - сообщает IJF.

Ниджат Закиев

İdman.biz