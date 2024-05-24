24 Мая 2024
RU

"Форма Зелима Коцоева была взрывной"

Дзюдо
Новости
24 Мая 2024 11:59
170
"Форма Зелима Коцоева была взрывной"

«Форма Зелима Коцоева была взрывной».

Как сообщает İdman.biz, именно так охарактеризовала победу азербайджанского дзюдоиста на чемпионате мира в Абу-Даби Международная федерация (IJF).

Организация отметила богатый технический арсенал Зелима, а победу над Николозом Шеразадишвили (Испания) в четвертьфинале назвала тактической.

«Поединок был отмечен ожесточенными захватывающими обменами, но, избежав захвата испанца, Коцоев благодаря тактике одержал вверх и вышел в полуфинал на Хорхе Фонсеку», - пишет IJF.

Портал добавляет, что Зелим имеет непревзойденный рекорд против португальца, выиграв шесть из семи встреч до сегодняшнего дня, и он продлил достижение в Абу-Даби.

Говоря о финале, Международная федерация подчеркивает, что решающий бросок Коцоев совершил уже на первой минуте, бросив Шади Эль-Ханаса на «ваза-ари».

«Хотя канадец пытался доминировать до конца схватки, вынудив соперника получить два «шидо», Коцоев сумел одержать победу и выиграть заслуженный первый титул чемпиона мира. После победы на ЧМ Хидаята Гейдарова в категории Коцоев становится лишь третьим азербайджанским чемпионом мира в истории», - сообщает IJF.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Золото Коцоева стало 26-й медалью Азербайджана на ЧМ
13:58
Дзюдо

Золото Коцоева стало 26-й медалью Азербайджана на ЧМ

Для самого Коцоева это уже третий подряд пьедестал на ЧМ - до того в его активе было две бронзы
Сборная Азербайджана перед Олимпиадой проведет сборы в Хорватии и Испании
13:28
Дзюдо

Сборная Азербайджана перед Олимпиадой проведет сборы в Хорватии и Испании

"На сборах в Губе спортсмены проведут две недели, после чего отправятся в Пореч"
Рашад Расуллу: "За этими золотыми медалями стоит упорный труд"
11:57
Дзюдо

Рашад Расуллу: "За этими золотыми медалями стоит упорный труд"

"Мы целенаправленно шли к этому"
Зелим Коцоев: "Хидаят пришел ко мне в комнату, показал золотую медаль и сказал, что..."
11:25
Дзюдо

Зелим Коцоев: "Хидаят пришел ко мне в комнату, показал золотую медаль и сказал, что..."

"Это было для меня отличной мотивацией"
Рекордсмен азербайджанского дзюдо вернулся на родину - ФОТО
10:27
Дзюдо

Рекордсмен азербайджанского дзюдо вернулся на родину - ФОТО

Спортсмена с большим воодушевлением встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев команда Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности и родственники
Победные эмоции на чемпионате мира - ФОТО
10:24
Дзюдо

Победные эмоции на чемпионате мира - ФОТО

İdman.biz представляет подборку ярких моментов чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Чемпионат мира доверили Баку
21 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

Чемпионат мира доверили Баку

Наша столица примет чемпионат мира по футболу в 2025 году
Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО
23 Мая 18:36
Дзюдо

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо