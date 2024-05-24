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Рекордсмен азербайджанского дзюдо вернулся на родину

Дзюдо
Новости
24 Мая 2024 10:27
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Рекордсмен азербайджанского дзюдо вернулся на родину

Зелим Коцоев (100 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в столице ОАЭ Абу-Даби, вернулся на родину.

Как сообщает İdman.biz, спортсмена с большим воодушевлением встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев команда Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности и родственники.

Этим успехом он установил рекорд в истории азербайджанского дзюдо. До этого Коцоев заоевывал бронзовые медали на чемпионатах мира, которые прошли в Ташкенте в 2022 году и в Дохе в 2023 году.

Отметим, что до Коцоева золотую медаль на чемпионате мира также завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг). Сборная Азербайджана добилась лучшего результата в истории чемпионатов мира, завоевав две золотые медали.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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