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АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД нашей сборной по дзюдо

Дзюдо
Новости
23 Мая 2024 16:57
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АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД нашей сборной по дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах мира.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в Абу-Даби, столице ОАЭ.

Наша команда превзошла результат Рио-2013. Сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медаль в Бразилии. Тогда радость победы на чемпионате испытал Эльхан Мамедов (100 кг). Орхан Сафаров (60 кг) завоевал бронзу.

Как и 11 лет назад, наша сборная завоевала в Абу-Даби 2 медали. Одну из них завоевал Хидаят Гейдаров, чемпион в категории до 73 кг. Качество второй медали определится после сегодняшнего финала. Зелим Коцоев выиграет как минимум серебро в категории до 100 кг. Это более лучший результат, чем 11 лет назад.

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты за всю историю мундиалей завоевали 2 золотые медали.

İdman.biz

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