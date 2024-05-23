Впечатляющая серия Гейдарова: 17 победных схваток подряд

У чемпиона мира по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) набралась серия из семнадцати победных схваток подряд на международной арене.

Как передает İdman.biz, азербайджанский спортсмен, выигравший в блестящем стиле в Абу-Даби, остается непревзойденным на протяжении 17-ти встреч. Последнее поражение Хидаята пришлось на декабрь прошлого года, когда он уступил в четвертьфинале Открытого чемпионата Европы Акилу Гжакову (Косово). К слову, на ЧМ Гейдаров взял у него убедительный реванш в первой же своей схватке.

Отметим, что в этом году лидер сборной выиграл «Большой шлем» в Баку, а также чемпионат мира и Европы.

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