Чемпионат мира: Коцоев в полуфинале

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в пятый день на татами вышел один азербайджанский спортсмен.

Зелим Коцоев (100 кг) начал выступление со второго круга, победив Юнг-Хун Вона (Южная Корея). Далее он нанес поражение Петеру Пальчику (Израиль), выйдя в четвертьфинал. В четвертьфинале наш спортсмен также одержал победу и вышел в полуфинал.

На счету нашей команды одна золотая медаль. Титул завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), который спустя 11 лет принес Азербайджану вторую победу на ЧМ.

İdman.biz