23 Мая 2024
RU

Чемпионат мира: Коцоев в полуфинале

Дзюдо
Новости
23 Мая 2024 15:22
89
Чемпионат мира: Коцоев в полуфинале

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в пятый день на татами вышел один азербайджанский спортсмен.

Зелим Коцоев (100 кг) начал выступление со второго круга, победив Юнг-Хун Вона (Южная Корея). Далее он нанес поражение Петеру Пальчику (Израиль), выйдя в четвертьфинал. В четвертьфинале наш спортсмен также одержал победу и вышел в полуфинал.

На счету нашей команды одна золотая медаль. Титул завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), который спустя 11 лет принес Азербайджану вторую победу на ЧМ.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чемпионат мира может вернуться в Европу
14:03
Дзюдо

Чемпионат мира может вернуться в Европу

Есть большая вероятность того, что следующей столицей ЧМ станет Будапешт
Впечатляющая серия Гейдарова: 17 победных схваток подряд
09:24
Дзюдо

Впечатляющая серия Гейдарова: 17 победных схваток подряд

Последнее поражение Хидаята пришлось на декабрь прошлого года
Азербайджан идет восьмым в Абу-Даби
22 Мая 20:04
Дзюдо

Азербайджан идет восьмым в Абу-Даби

Сборная Азербайджана по дзюдо после четырех дней чемпионата мира в Абу-Даби обосновалась на восьмом месте в общем зачете
Япония, Франция и Германия – победители четвертого дня ЧМ
22 Мая 19:50
Дзюдо

Япония, Франция и Германия – победители четвертого дня ЧМ

В четвертый день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби были разыграны медали в трех категориях
Наш первый чемпион мира: "За успехом стоит не только Хидаят"
22 Мая 16:12
Дзюдо

Наш первый чемпион мира: "За успехом стоит не только Хидаят"

"Когда я с ним разговаривал, он сказал, что в этом году станет чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр"
Гаджиев и Талыбов уступили во вторых схватках на ЧМ
22 Мая 13:48
Дзюдо

Гаджиев и Талыбов уступили во вторых схватках на ЧМ

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по дзюдо

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Чемпионат мира доверили Баку
21 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

Чемпионат мира доверили Баку

Наша столица примет чемпионат мира по футболу в 2025 году