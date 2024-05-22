Япония, Франция и Германия – победители четвертого дня ЧМ

В четвертый день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби были разыграны медали в трех категориях.

Как сообщает İdman.biz, у мужчин в весе до 90 кг золотую медаль примерил Гоки Таджима.

Японец в финале нанес поражение Неманье Маждову (Сербия). Бронза у Тристани Мосахлишвили (Испания) и у Ерлана Шерова (Киргизстан).

В женском зачете в категории до 70 кг случился французский финал: Марго Пино выиграла у Мари Эве Гане. В тройку вошли Шихо Танака (Япония) и Медина Таймазова (Нейтральный статус).

В весе до 78 кг чемпионкой стала Анна-Мари Вагнер (Германия), одолевшая Алис Беланди (Италия). Тройку замкнули Мадалейн Малонга (Франция) и Эмма Рид (Великобритания).

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