Наш первый чемпион мира: "За успехом стоит не только Хидаят"

«Мы все рады чемпионству Хидаята Гейдарова».

Об этом İdman.biz заявил бывший дзюдоист сборной Азербайджана Эльхан Мамедов.

Он высоко оценил золотую медаль Хидаята Гейдарова (73 кг) на чемпионате мира, проходившем в столице ОАЭ Абу-Даби. Единственный чемпион мира по дзюдо в Азербайджане до этих соревнований заявил, что победа является показателем большого труда:

«Вся семья дзюдо рада победе Хидаята. Это большой успех, что спустя 11 лет он спел государственный гимн Азербайджана. Если я стал первым чемпионом мира, если Хидаяту удалось это сделать спустя 11 лет. Это показатель того, насколько драматичными и напряженными являются чемпионаты мира. То есть чемпионат мира - это не рядовое соревнование. Это большой успех - добиться результатов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В мундиале могут участвовать два спортсмена из стран-лидеров в одном весе. Это приводит к усилению конкуренции. Победа - пример великого труда. Конечно, Хидаят не единственный человек, стоящий за чемпионством, результат - это труд большой команды».

Он заявил, что верил в чемпионство Хидаята Гейдарова с самого начала:

«Его форма в прошлом году была ярким доказательством всего. Когда я с ним разговаривал, он сказал, что в этом году станет чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр. К счастью, он осуществил два своих желания. Остаются только Олимпийские игры. Мы верим, что Хидаят выиграет золотую медаль на Олимпийских играх. Да, в дзюдо всякое бывает, у каждой секунды свой приговор. На чемпионате мира Хидаят проигрывал своему японскому сопернику по очку вадза-ари, но в последние 10 секунд изменил судьбу боя. Дзюдо не любит ошибок. Вы всегда должны быть ответственны и готовы к этому. Мы желаем Хидаяту, чтобы он выиграл олимпийское золото. Мы надеемся, что все будет хорошо и Хидаят вернется домой с золотой медалью из Парижа».

Отметим, что Гейдаров в финале победил японца Тацуки Ишихару.

Банучичек Гусейнли

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