Гаджиев и Талыбов уступили во вторых схватках на ЧМ

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день на татами вышли два азербайджанских дзюдоиста, выступающие в категории до 90 кг.

Эльджан Гаджиев в стартовой встрече выиграл у Эдуарда Триппеля (Германия), но далее уступил Рафаэлю Македо (Бразилия).

Вугар Талыбов начал с победы над Джоном Джейном (США). В следующем круге он проиграл Кристиану Парлати (Италия), завершив свое выступление.

На счету нашей команды одна золотая медаль. Титул завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), который спустя 11 лет принес Азербайджану вторую победу на ЧМ.

Заки Фейзуллаев, Абу-Даби

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