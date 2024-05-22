Звезда "Последнего самурая": "У Хидаята все сошлось воедино"

На чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби в ранге почетного гостя находится японский актер Шин Коямада, известный по фильму Эдварда Цвика «Последний самурай», главную роль в котором сыграл Том Круз.

Как сообщает İdman.biz, он принял участие в одной из церемоний награждения и отметил, какое впечатление на него произвел азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), выигравший чемпионский титул.

«На второй день соревнований я увидел реакцию Хидаята Гейдарова и думаю, что его взрыв радости говорит сам за себя. Время, которое он провел на татами для тренировок, жертвы, принесенные семьей, - все внезапно сошлось воедино», - подчеркнул Коямада.

Отметим, что в финале Хидаят нанес поражение японцу Тацуке Ишикаре.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz