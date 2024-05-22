Хидаят Гейдаров: "Я завоюю золотую медаль и на Олимпиаде" - ВИДЕО

«Сегодня я видел пост Мехрибан Алиевой, большое ей спасибо».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил дзюдоист сборной Азербайджана Хидаят Гейдаров (73 кг).

Он прокомментировал свой успех на чемпионате мира, проходящем в Абу-Даби, столице ОАЭ. Четырехкратный чемпион Европы, спустя 11 лет завоевавший для нашей сборной золотую медаль на чемпионате мира, заявил, что пост Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в ее личном аккаунте в Instagram дал ему дополнительный стимул:

«Спасибо большое за все. Я почувствовал поддержку азербайджанского народа. Я благодарю болельщиков за то, что они разделили со мной мою радость. Я благодарен Министерству молодежи и спорта, Федерации дзюдо Азербайджана, вице-президенту Эльнуру Мамедли, которые помогли мне на этом пути. Они помогли мне, и я завоевал титул чемпиона мира. Приближаются летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Я также завоюю золотую медаль на Олимпийских играх. Как я готовился к этому соревнованию, так и буду готовиться к нему. Просто нужно набраться терпения и дождаться всего».

По словам Гейдарова, его целью в решающем поединке была лишь золотая медаль:

«Я вышел в финал, чтобы победить. Я бы никогда не проиград в решающем поединке чемпионата мира. Я был очень мотивирован. Несмотря на отставание из-за "вадза-ари", ничего не чувствовал и думал о победе несмотря ни на что. Так получилось и я выиграл с иппоном».

Отметим, что Хидаят в финале победил японца Тацуки Ишихару.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz