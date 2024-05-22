Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО

Хидаят Гейдаров (73 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в столице ОАЭ Абу-Даби, вернулся на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена с большим воодушевлением встретили команда Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности и родственники.

Спустя 11 лет Гейдаров спел гимн Азербайджана на чемпионате мира. Он победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета.

Отметим, что последний раз этот титул выигрывал в 2013 году Эльхан Мамедов.

Банучичак Гусейнли

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