Грузия и Нидерланды выиграли золото в третий день ЧМ

В третий день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби были разыграны награды в двух категориях.

Как сообщает İdman.biz, в весе до 81 кг свой третий мировой титул выиграл Тато Григалашвили. В финале грузин одержал победу над Тимуром Арбузовым (Нейтральный атлет). Бронзу завоевали Джун-Хван Ли (Южная Корея) и Сомон Махмадбеков (Таджикистан).

У женщин в весе до 63 кг победу одержала Джоан Ван Лисхаут. Представительница Нидерландов в решащей схватке обыграла Анжелику Шиманску (Польша). В тройку вошли Кларисс Агбеню (Франция) и Лаура Фазлиу (Косово).

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