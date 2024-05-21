Натик Багиров: "Хидаят принес Азербайджану великую победу"

Советник президента Федерации дзюдо Азербайджана по дзюдо Натик Багиров, находящийся на чемпионате мира в Абу-Даби, дал интервью İdman.biz.

- Накануне Хидаят Гейдаров в блестящем стиле выиграл титул, в драматичной борьбе победил японца Тацуки Ишихару. Пожалуй, по ходу схватки вы испытали весь спектр эмоций. Чего было больше?

- Я в свое время прожил эти моменты и как спортсмен, и как тренер. У меня, конечно же, была огромная радость. И автоматически после такого выплеска эмоций испытываешь полную опустошенность - это чувство выполненного долга нашей Федерации, самим спортсменом. Но долго в таком состоянии оставаться нельзя, впереди предстоят новые баталии с участием других наших дзюдоистов. Поэтому надо настроиться и им помочь, ведь наш настрой передается и им тоже. Так что снова в бой.

- Хидаят с начала сезона одержал победы во всех соревнованиях, где участвовал. Выиграл «Большой шлем» в Баку, чемпионат Европы и мира. Как вы считаете, такой бекграунд позволит ему спокойно сконцентрироваться на подготовке к Олимпиаде?

- Есть такое выражение: «Покой нам только снится». Гейдаров - очень сильный спортсмен, но соперники не дремлют. Олимпиада - этот как другой мир, другая планета. Поверьте мне, с точки зрения психологии это совсем другой старт. Поэтому надо быть собранным и готовым к каждой схватке вне зависимости от уровня соперника. Подходить к каждой встрече как к последнему поединку в своей жизни и тогда победа будет за нами. Так что ни в коем случае нельзя заниматься шапкозакидательством несмотря на рейтинг соперника.

- Приходят ли на память еще какие-либо финальные схватки на ЧМ, сравнимые по драматизму во встречей Хидаята с Ишихарой, когда все решалось на последних секундах?

- Я даже не смотрел на время, просто была внутренняя уверенность, учитывая силу нашего дзюдоиста. Был уверен, что он что-то сделает. Уверенность Гейдарова передавалась нам на трибунах, а его борьба до победного конца дорогого стоит. И возможно наша энергетика передалась и Хидаяту, совершившему свой фирменный бросок на последних секундах. Он принес великую победу Азербайджану.

- Впереди еще несколько соревновательных дней, в ходе которых наша команда может пополнить копилку наград. Каковы ожидания?

- Мы ждем победы от каждого. У нас сильная сборная, хорошие ребята, была проделана огромная работа в преддверии чемпината мира. Конечно же, ЧМ - это не самый пик, на который настраиваются наши дзюдоисты, ведь впереди Олимпиада. И там надо показать свою лучшую форму. Пик должен наступить в Париже.

Заки Фейзуллаев, Абу-Даби

İdman.biz