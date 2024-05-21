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Рашад Мамедов: "Перед Олимпиадой нам предстоит сделать выбор"

Дзюдо
Новости
21 Мая 2024 11:58
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Рашад Мамедов: "Перед Олимпиадой нам предстоит сделать выбор"

«Мы обеспечили представительство Азербайджана в двух весах на Олимпиаде».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по дзюдо Рашад Мамедов.

Он подчеркнул, что последние месяцы прошли в напряженном графике, когда команде пришлось выступать нон-стоп.

«Будь у нас больше времени на подготовку, то могли выступить и лучше. Например, Лейла Алиева (48 кг) не столько тренировалась, сколько гоняла вес и переезжала с соревнования на соревнования. Только за последний месяц она выступила на двух турнирах «Большого шлема», чемпионате Европы и мира. Лейла элементарно не успевала восстанавливаться», - подчеркнул Р.Мамедов.

Он также добавил, что если Л.Алиева гарантировала себе лицензию, то ситуация в категории до 52 кг, где выиграна континентальная квота на Летние Игры, несколько иная:

«Мы будем определять спортсменку, которая отправится в Париж между Гюльтадж Мамедалиевой и Айдан Велиевой. Обе спортсменки набрали лицензионные очки».

Также наставник добавил, что Ачелья Топрак (57 кг) не смогла добиться путевки на Олимпиаду.

«Несмотря на то, что на чемпионате мира Ачелья прошла два круга, результат не позволил ей вмешаться в спор за вакансию. А континентальная квота, которую она занимала до последнего момента, перешла в другую категорию», - рассказал Р.Мамедов.

Он также подчеркнул, что после возвращения в Баку женская команда начнет сборы в столице.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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