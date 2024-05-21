«Гейдаров не сдавался, бросив Ишихару на последних секундах под громкие аплодисменты азербайджанских болельщиков на трибунах».

Как передает İdman.biz, так сайт Международной федерации дзюдо (IJF) прокомментировал победу азербайджанского спортсмена на чемпионате мира в Абу-Даби.

IJF отметила драматизм и высокий накал борьбы решающей схватки в категории до 73 кг. «Напряжение на арене «Мубадала» было ощутимым, поскольку Гейдаров и Ишихара выложились по полной. На первых минутах было несколько сильных атак обоих спортсменов, но ни один из них не смог добиться прорыва до драматичной последней минуты. За 40 секунд до конца Ишихара бросил Гейдарова и провел, казалось бы, решающий ваза-ари.

Гейдаров не сдавался, преследуя своего соперника, пока шли секунды, и в конце концов бросил Ишихару. Первоначально оценив прием как ваза-ари, видеообзор изменил его на иппон, и Гейдаров несколько раз зарычал и упал на колени. Он становится всего лишь вторым чемпионом мира в истории Азербайджана, следуя по стопам Эльхана Мамедова, победившего в 2013 году после потрясающего выступления», - пишет портал Международной федерации.

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