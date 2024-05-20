"Гейдарову предстоит пройти самое тяжелое испытание в карьере"

«Настало время Гейдарова».

Как передает İdman.biz, с таким заголовком вышла статья Международной федерации дзюдо (IJF), посвященная предстартовому раскладу сил в категории до 73 кг на чемпионате мира в Абу-Даби.

Портал признает азербайджанского спортсмена главным претендентом на победу.

«Хидаят Гейдаров находится в лучшей форме своей жизни. Первый номер рейтинга завоевал свой третий титул чемпиона Европы подряд и четвертый в карьере. Также он поднимался на подиум в каждом из трех последних турниров «Большого шлема», в котором участвовал. Он уже трехкратный бронзовый призер чемпионата мира, но если он когда-нибудь выиграет мировой титул, то 2024 год может стать его годом. Это, конечно, легче сказать, чем сделать.

Гейдарову предстоит пройти самое тяжелое испытание в своей карьере, если он хочет достичь головокружительных высот и статуса чемпиона мира, но все признаки указывают на то, что это, наконец, будет его год. Сможет ли кто-нибудь остановить его?», - подчеркивает IJF.

Отметим, что Гейдаров начнет борьбу на ЧМ сегодня.

İdman.biz